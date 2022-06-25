شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوصى بتجديد تعاقد الزمالك مع أشرف روقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بضرورة استمرار محمد أشرف روقا لاعب الوسط خلال الموسم الكروى المقبل، خاصة فى ظل اعتماد البروفيسور البرتغالى على اللاعب فى الفترة الحالية.

وطلب فيريرا من مسئولى نادى الزمالك التحرك فى ملف تجديد تعاقد روقا، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بالاستمرار وسط الكتيبة البيضاء، وأنه أصبح من اللاعبيين الأساسيين بالفريق فى ظل غياب طارق حامد.

وتدرس إدارة نادى الزمالك تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن روقا نجح فى إثبات أحقيته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء بعد الأداء المميز الذى يقدمه فى الفترة الحالية.

فى سياق أخر، أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، موسم 2021 - 2022 عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره الإسماعيلى، كما تم تحديد ملامح مشوار الفارس الأبيض نحو المباراة النهائية، حال الفوز بجميع مبارياته فى البطولة.

وجاء مشوار الزمالك المنتظر لنهائى كأس مصر على النحو التالى..

وفى حال تخطى الزمالك عقبة الدراويش، يلتقى مع الفائز من مباراة المصرى والشرقية للدخان في دور الـ 8، وبعد تخطى هذا الدور يلتقى الزمالك في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهتى إنبى والبنك الأهلى، وبيراميدز وسيراميكا، ليصل للمباراة النهائية.