شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لنجوم الزمالك فى حفل "سبوع" يوسف أسامة نبيه منذ أكثر من 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن صورة نادرة جمعت يعض نجوم القلعة البيضاء منذ أكثر من 20 عاما فى منزل أسامة نبيه، مهاجم الفريق الأبيض، خلال الاحتفال بحفل سبوع ابنه يوسف، الذى تألق مؤخراً مع الفريق الأول وصنع هدفين من 3 مباريات لعبها، أحدهما فى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وظهر فى الصورة بعض نجوم الزمالك السابقين، منهم حسين السيد ومحمد عبد المنصف، حارسا الفريق وقتها، وسامى الشيشينى، أحمد عبد الله، يحيى نبيل، عمرو فهيم، مدحت عبد الهادى، بالإضافة إلى أسامة نبيه وهو يحمل طفله يوسف وهيثم فاروق وهو يحمل ابنه شادى.



نجوم الزمالك في سبوع يوسف أسامة نبيه

ونال يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك إشادات واسعة من البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى وأعضاء الجهاز المعاون، وكذلك زملائه بالفريق، بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال مبارتي الأهلي والبنك الأهلى.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك ولاعبى الفريق على تهنئة يوسف أسامة بالمستوى الذى قدمه، ومساهمته فى تسجيل سيف الجزيرى هدف الفريق الثانى وتحقيق الفوز بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف، ليقدم الأسيست الثانى له على التوالى فى ثلاث مباريات فقط.

واستطاع فريق الزمالك تحويل تأخره بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى.