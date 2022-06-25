توافد مندوبى الأندية على اتحاد الكرة لحضور قرعة دور الـ 16 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - توافد مندوبو الأندية على اتحاد الكرة لإقامة قرعة دور الـ 16 لكأس مصر 2021 - 2022، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، وتقام القرعة بطريقة موجهة، وهو ما يستبعد وقوع الأهلى والزمالك فى مواجهة بعضهما إلا فى المباراة النهائية.



توافد مندوبى الأندية على اتحاد الكرة لإقامة قرعة دور الـ 16 لكأس مصر (1)

يشارك بهذا الدور 16 فريقًا هى: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.



توافد مندوبى الأندية على اتحاد الكرة لإقامة قرعة دور الـ 16 لكأس مصر (2)

ولا تزال النسخة الماضية من كأس مصر قائمة حيث تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساءغد الأحد باستاد القاهرة الدولى. فى حين يقام النهائي 21 يوليو المقبل، وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لهذا الدور عقب تغلبه على أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

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