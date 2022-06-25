شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد بعد جلسة مصيلحى: جاهزون للفوز على فاركو ومصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على تقديم مباراة قوية أمام فاركو، غدا الاثنين، ضمن مواجهات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد، جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، تعاهدوا خلالها على ضرورة مواصلة سلسلة الانتصالات بعد الفوز على المقاصة فى الجولة الأخيرة والوصول للنقطة 25 فى جدول ترتيب الدورى.

وكانت زيارة محمد مصيلحى رئيس النادى الأخيرة والتى قام خلالها بصرف مكافأة الفوز على المقاصة بخلاف مكافأة إجادة من جيبه الشخصى، ووعد بالإفراج عن المستحقات المالية حال تحقيق الفوز على فاركو أيضا كان لها مفعول السحر على اللاعبين، والذين أكدوا لمجلس الإدارة سعادتهم الكبيرة بعد تزيل كافة العقبات أمامهم لتحقيق الانتصالات وتعاهد اللاعبون على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

ويغيب عن فريق الاتحاد السكندري، أمام فاركو، مابولولو هداف الفريق وفوزى الحناوى وكريم ممدوح للإصابه لكن عماد النحاس المدير الفنى، أكد خلال التدريبات أن اللاعبين لديهم الرغبه لتحقيق الفوز الثانى على التوالى لأول مرة فى الموسم الحالى للدورى.