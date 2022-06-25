شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: نهائى الكأس فى ملعب محايد.. والدورى الجديد ييدأ أكتوبر وينتهى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر ستقام فى ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة فى وقت لاحق، وقال عامر حسين على هامش قرعة كأس مصر المقامة حالياً بالجبلاية، "السخرية من كأس مصر القديم والجديد غير مقبولة، فهذا شىء فى صالح الأندية وليس الاتحاد بسبب الشركة الراعية التى تحملت كل هذا".

وأضاف عامر حسين، "الأمور طبيعية حاليا والموسم المقبل سوف يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل و ينتهى فى نهاية شهر مايو القادم، جميع الدوريات العربية مستمرة مثل السعودية والمغرب و تونس".

وتابع، "المباراة النهائية لكأس مصر ستقام فى ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة".

ويستضيف اتحاد الكرة، ظهر اليوم، قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، وتقام القرعة بطريقة موجهة، وهو ما يستبعد وقوع الأهلى والزمالك فى مواجهة بعضهما إلا فى المباراة النهائية.

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