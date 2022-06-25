شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى الكأس قبل موقعة دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لموسم 2021 - 2022 عن مباراة قوية تجمع فريقي الزمالك والإسماعيلى. والتقى الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر فى 19 مباراة، فاز الأبيض فى 15 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين وانتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى كأس مصر بدور الـ 16 فى 27 مايو 2021 وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى.

وأجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، فى مقر الجبلاية، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وأسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية..

الزمالك مع الإسماعيلي

المصري مع إيسترن كومباني

إنبي مع البنك الأهلي

بيراميدز مع سيراميكا

الأهلي مع المقاصة

المقاولون مع الجونة

طلائع الجيش مع منتخب السويس

سموحة مع كفر الشيخ.