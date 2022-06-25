شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل البت فى عرض قطر القطرى لضم بدر بانون انتظاراً للمدرب الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة النادى الأهلى على تأجيل البت فى العرض الذى وضل من نادى قطر القطرى للتعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع الفريق انتظاراً لرؤية المدير الفنى الأجنبى الجديد للقلعة الحمراء، لحسم مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الموافقة على رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الأهلى عرضاً من نادي قطر القطري لضم المغربي بدر بانون مدافع الفريق فى عرض تصل قيمته المالية إلى 2.5 مليون دولار، مع وجود بنود إضافية تجعل قيمة العرض يزيد إلى نحو 2 مليون دولار و750 ألف دولار حال موافقة إدارة الأهلي حول انتقال اللاعب.

ويدرس سامى قمصان، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق، الاستعانة بالدولى المغربى بدر بانون فى مباريات الفريق المقبلة بشكل أساسى بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة للإصابة.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.