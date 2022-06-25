شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى ربع نهائى بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، ضمن التحضير لمباراته ضد بيراميدز غدا الأحد فى ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت به استعدادا لهذه المواجهة الصعبة في مشوار الفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس.

مساعد اول : الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان : الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة "الفار" يتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز بكأس مصر غداً الأحد، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.