شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوس والسهم يحتفل بأعياد 30 يونيو بتنظيم بطولة بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد المصرى للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بطولة 30 يونيو التي تقام على ملاعب أحد الجامعات بمدينة بدر ضمن احتفالات أعياد 30 يونيو التي مر عليها 9 سنوات.

من جانبه قال الدكتور علاء جبر فى تصريحات صحفية أن البطولة يشارك فيها 7 أندية يمثلهم ما يقرب من 150 لاعبا في جميع المراحل السنية فضلا عن مشاركة لاعبين من أصحاب الهمم الذين يستعدون للمشاركة في البطولة الدولية ضمن استعدادات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف رئيس اتحاد القوس والسهم أن مجلس الإدارة وضع خطة فنية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ مراحل التأهل التي تتطلب المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية لضمان المشاركة في الدورة الأولمبية.