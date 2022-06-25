شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "مستشفى" الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية العديد من الغيابات التى بدأت تؤرق جمهور الفريق خوفاً من زيادتها، الأمر الذى قد يؤثر على مستقبل الفريق ومشاركاته ببطولتى الدوري وكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز غداً، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، ونرصد فى التقرير التالى أهم الغيابات فى الفريق الأهلاوي قبل مواجهة الغد المرتقبة.

س: ما هى غيابات الأهلي في مباراة بيراميدز غداً بكأس مصر؟

ج: الجهاز الطبي للأهلي أعلن قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة أن الفريق به غيابات كثيرة تحتاج لأسبوع أو أكثر للتعافى من هذه الإصابات، ومنهم، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وعلى لطفي وعلى معلول وأيمن أشرف وحمدى فتحى، قبل أن يفاجأ الجميع بمشاركة معلول ولطفي فى مران الأمس.

س: ما هى طبيعة إصابات معلول ولطفي وحمدي وعبد القادروالشحات وأيمن أشرف؟

ج:الجهاز الطبي للأهلي سبق وأعلن أن الأشعة التى أجراها أحمد عبد القادر أثبتت تعرضه لمزق فى منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.

أما على معلول فقد تعرض لشد خفيف فى العضلة ‏الأمامية اليسرى، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

وفيما يتعلق بـ حمدي فتحي، فقد أكد الجهاز الطبي أنه يعاني من شد ‏فى العضلة الخلفية اليسرى ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

وبالنسبة لحسين الشحات فهو يعانى من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع.

فيما اشتكى أيمن أشرف من التهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج قد تصل إلى أسبوع.

وبالنسبة لحالة على لطفي، فأكد الجهاز الطبي قبل لقاء المحلة الأخير أن حارس الفريق ما زال يعانى من جزع فى الرسغ الأيمن ويخضع ‏للعلاج. ‏

س: لماذا عاد معلول ولطفي سريعاً للتدريبات الجماعية؟

ج:الجهاز الطبي أكد أن علي معلول وعلي لطفي، ثنائي الفريق شاركا في مران الفريق أمس، الجمعة، وخضعا لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهما والتأكد من ‏جاهزيتهما قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزهما للمرحلة المقبلة والتي تبدأ ‏بمباراة بيراميدز.

س: وماذا عن موقف محمد عبد المنعم وديانج؟

ج: أصبحا جاهزين للمباريات بعدما شاركا في مران الأمر، فقد خضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة ‏العضلة الضامة، واشتكى ديانج من كدمة في الركبة.‏

س:ماذا عن الإصابات القديمة بالفريق؟

ج:أكرم توفيق يؤدي حالياً برنامجاً تأهيلياً في قطر للتعافي من الصليبي، وعمار حمدي عاد للقاهرة بعد فترة تأهيل فى قطر من الصليبي أيضاً، كما يواصل ميكيسوني برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة.