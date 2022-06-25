شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الزمالك لنهائى بطولة كأس مصر الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، موسم 2021 - 2022 عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره الإسماعيلى، كما تم تحديد ملامح مشوار الفارس الأبيض نحو المباراة النهائية، حال الفوز بجميع مبارياته فى البطولة.

وجاء مشوار الزمالك المنتظر لنهائى كأس مصر على النحو التالى..

في حالة تخطى الزمالك عقبة الدراويش، يلتقى مع الفائز من مباراة المصرى والشرقية للدخان في دور الـ 8، وبعد تخطى هذا الدور يلتقى الزمالك في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهتى إنبى والبنك الأهلى، وبيراميدز وسيراميكا، ليصل للمباراة النهائية.

ويستضيف اتحاد الكرة ظهر اليوم قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، في مقر الجبلاية ، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

يشارك بهذا الدور 16 فريقًا وهم: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.