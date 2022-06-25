شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يجهز بدلاء سموحة لتعويض النقص العددى أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، حالة من التركيز الشديد استعداداً لمباراة الأهلى المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد تدريبات سموحة الحالية حالة من التركيز والروح العالية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، رغم الغيابات التى تضرب صفوف الفريق مؤخرا بغياب رجب نبيل وصديق أوجولا.

من جهته، أكد عبد الحميد بسيونى أن جميع لاعبى سموحة جاهزون لتعويض النقص العددى ومن المحتمل الدفع بالثنائى أحمد حكم وأحمد رمضان بيكهام لتعويض غياب رجب نبيل فى مركز المساك وهناك مفاضلة بين إليا سيلا وحسين فيصل لتعويض غياب صديق أوجولا.

ونجح بسيونى خلال مباراه كفر الشيخ الودية والتى فاز بها سموحة، برباعية فى تجربة أكثر من طريقة خلال اللقاء لغلق ومراقبة مفاتيح الأهلى ورغم غياب بسيونى عن إدارة المباراة إلا أنه هناك تنسيق تام خلال المباراة لحظة بلحظة من خلال توجيهات بسيونى من المدرجات.

وكان وليد عرفات، رئيس سموحة، قد حضر تدريب الفريق ورصد مكافأة إجاده خاصة للاعبين لتحفيزهم للفوز على الأهلى وأوضح بسيونى أن الهدف مازال قائم لدى الجهاز الفنى واللاعبين للمشاركة فى البطولة الأفريقية أو البطولة العربية بالموسم الجديد والتواجد وسط الكبار.