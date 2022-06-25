شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى للوصول إلى نهائى كأس مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2021-2022 عن وقوع النادي الأهلي فى مواجهة مصر المقاصة، حيث يدافع المارد الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن آخر نسخة كأس أقيمت بالموسم قبل الماضى.

وفى حال تأهل النادي الأهلي للأدوار النهائية بداية من ربع النهائي، فمن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من المقاولون العرب والجونة، وحال تأهله لنصف النهائي سيكون على موعد مع الفائز من مباريات:

طلائع الجيش ومنتخب السويس

سموحة وكفر الشيخ

بحيث يواجه الفريق المتأهل من تلك الفرق الأربعة النادي الأهلي فى الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ 16 بعد فوزه على فريق المصرى بالسلوم بهدف نظيف، في غياب اللاعبين الدوليين الذين كانوا يشاركون مع المنتخب الوطني آنذاك فى ودية كوريا الجنوبية.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض مواجهة قوية فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، عندما يلتقي فريق بيراميدز فى ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.