شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات الفراعنة فى ثانى أيام دورة ألعاب البحر المتوسط غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار غدا، الأحد، منافسات قوية للفراعنة فى ثانى أيام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التى تفتتح اليوم وتستضيفها مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى 5 يوليو المقبل، على صعيد رياضات الكاراتية والكرة الطائرة والريشة الطائرة والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة والجمباز.

وتشهد منافسات الكاراتيه خوض السباعى ريم أحمد وزن 50 كجم وأحلام حمدى وزن 55 كجم و عمرو علاء وزن 60 كجم و أحمد أيمن وزن 67 كجم و سلمى نسيم فى وزن 61 كجم و عبد الله ممدوح فى منافسات وزن 75 كجم و فريال أشرف فى وزن 68 كجم .

بينما يلتقى منتخب مصر لرجال الطائرة نظيره إيطاليا فى التاسعة والنصف صباحا، بينما تتنافس السيدات أمام مقدونيا فى الواحدة ظهرا، بينما تشهد منافسات زوجى الريشة الطائرة خوض أدهم حاتم و أحمد صلاح منافسات دور الـ 16 و على صعيد السيدات ضحى هانى ونور يسرى.

فيما تشهد منافسات المصارعة لعب كل من، هيثم فهمى وزن 60 كجم و عماد أشرف وزن77 كجم و عبد الرحمن أحمد وزن 67 كجم و نور الدين هانى وزن 87 كجم وعبد اللطيف منيع وزن 130 كجم.

أما الملاكمة فيخوض منافسات غدا كل من، عصام أمين وزن 63 كجم و عمر خالد وزن 57 كجم و عمر عبد العزيز وزن 69 كجم و مصطفى فهمى وزن 60 كجم و أحمد أسامة وزن 52 كجم .

كما تبدأ غدا منافسات تنس الطاولة ، حيث يخوض منتخب الرجال أول لقاء فى تمام الحاديو عشر صباحا و منتخب السيدات فى تمام الثانية عشر ظهرا ، بينما تقام اليوم تصفيات الأجهزة الفردى جمباز حيث يلعب كلا من ، زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا ابو الحسن و نور أمير .

وتشارك مصر فى الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة ، باجمالى 183 لاعب ولاعبة ، مقسمين إلى 114 لاعب و 63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .