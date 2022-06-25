شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمود حسنى بطل الأثقال: كان حلمى أكون ضابط.. وبحب تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمود حسنى صاحب ذهبيات بطولة العالم للأثقال تحت 17 سنة التى اختتمت مؤخرا فى المكسيك .

كرة القدم.

لأ مش بعرف أطبخ.

مكرونة بشاميل.

ليونيل ميسى.

تامر حسنى.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط.

كريم عبد العزيز.

الكاجوال.