شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمود حسنى بطل الأثقال: كان حلمى أكون ضابط.. وبحب تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمود حسنى صاحب ذهبيات بطولة العالم للأثقال تحت 17 سنة التى اختتمت مؤخرا فى المكسيك .
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
كرة القدم.
بتدخل المطبخ؟
لأ مش بعرف أطبخ.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
مكرونة بشاميل.
من نجمك المفضل؟
ليونيل ميسى.
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ضابط.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
كريم عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.