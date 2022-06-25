شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحافظ على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مرور 22 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز غداً، الأحد، بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى، فيما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا، والأهلى مع سموحة فى نفس الجولة.

وحافظ أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على صدارة قائمة هدافى الدوري هذا الموسم بعد مرور 22 جولة من المسابقة، ويلاحقه على اللقب كل من مابولولو نجم الاتحاد ومروان حمدى نجم سموحة وجون إيبوكا نجم إنبى.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل إنطلاق الجولة 23 للمسابقة

الزمالك 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الاهلى 44 نقطة من 19 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 22 مباراة

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة



جدول ترتيب الدورى المصرى

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.