شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُطالب حمزة الجمل بتقديم تقرير عن احتياجات الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الاسماعيلى من حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، تقريراً فنياً شاملاً عن احتياجات الدراويش من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز، منها وسط الملعب والهجوم والدفاع.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما يومى 28 يونيو الجارى و3 يوليو المقبل.