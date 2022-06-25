شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ16 فى كأس مصر بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت بمقر اتحاد الكرة، ظهر اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس مصر لموسم 2021 - 2022، والتى تضم 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، ويشارك فى هذا الدور 16 فريقًا وهى: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.

وأسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية..

الزمالك مع الإسماعيلي

المصري مع إيسترن كومباني

إنبي مع البنك الأهلي

بيراميدز مع سيراميكا

الأهلي مع المقاصة

المقاولون مع الجونة

طلائع الجيش مع منتخب السويس

سموحة مع كفر الشيخ.

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