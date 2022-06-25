شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المقاصة فى دور الـ16 بكأس مصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، موسم 2021-2022، عن وقوع الأهلي فى مواجهة مصر المقاصة.

ويستضيف اتحاد الكرة ظهر اليوم السبت قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، في مقر الجبلاية ، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

ويشارك بهذا الدور 16 فريقًا وهم: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.

وكانت القرعة أسفرت عن مواجهة نارية فى دور الـ16 تجمع بين الزمالك والإسماعيلى.

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