الامارات | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد خلود الزعابي ضمن حكام النخبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد خلود الزعابي ضمن حكام النخبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمة الدولية خلود الزعابي ضمن حكام النخبة الاسيوية، بعد اجتيازها بنجاح الدورة التدريبية للحكام والحكام المساعدين النخبة 2022.

ودعا الاتحاد الآسيوي في خطابه المرسل إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، الحكمة الدولية خلود الزعابي للمشاركة في دورة إعداد الحكام النخبة، المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم.

وأسهم تميز خلود الزعابي خلال مشاركتها في إدارة العديد من المباريات المحلية والإقليمية، واعتمادها ضمن حكام الساحة النخبة في آسيا، في تواجدها كأول عنصر نسائي في قائمة الثمانية لحكام كرة القدم الوطنيين، والتي تضم، محمد عبدالله حسن، عمار الجنيبي، عمر آل علي، عادل النقبي، يحيى الملا، سلطان محمد صالح، أحمد عيسى درويش وخلود الزعابي.

وهنأ سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، الحكمة الدولية خلود الزعابي على اعتمادها ضمن نخبة حكام قارة آسيا، مؤكدًا أن دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يشمل كل منتسبي منظومة التحكيم الإماراتية، والذي يتضمن العنصر النسائي، وأهمية تمكينه من خلال تطوير خبراته بالدورات التدريبية وورش العمل اللازمة.

وأشار الشامسي إلى أن كفاءة الحكم الإماراتي مشهود لها قاريا ودوليا ، ونعمل في اتحاد الكرة على الحفاظ على التميز وتحقيق المزيد من النجاحات لأسرة التحكيم الإماراتية.

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