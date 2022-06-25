الامارات | مستقبل مشاريبوف مع النصر السعودي "معلق".. وشباب الأهلي والجزيرة يترقبان

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل مشاريبوف مع النصر السعودي "معلق".. وشباب الأهلي والجزيرة يترقبان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مجلس ادارة نادي النصر السعودي التفكير في مستقبل لاعب وسط الفريق الدولي، الأوزبكي جمال الدين مشاريبوف، وحسم القرار الخاص بشأن استمراراه مع العالمي أو بيعه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة سبورت السعودية، إن إدارة النصر حائرة بشأن مستقبل اللاعب الأوزبكي، الا أن اللاعب يملك أكثر من عرض إماراتي خاصة فريقا الجزيرة وشباب الأهلي، اللذان ينتظران قرار إدارة النادي قبل التفاوض للحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت الصحيفة: "الاتجاه الأكبر لدى النادي بخصوص مشاريبوف، هو الانتظار لحين قدوم المدرب الجديد المنتظر أن يتم التعاقد معه، لحسم ملف اللاعبين الأجانب وتحديد احتياجاته للموسم المقبل.

وانتقل جلال الدين مشاريبوف إلى النصر السعودي في يناير من عام 2021، الا أن "العالمي" لم يتمكن في ذلك الوقت من قيد اللاعب في كشوفاته بسبب شهادة الكفاءة المالية ليتم اعارته إلى شباب الأهلي حتى نهاية الموسم قبل الماضي.

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