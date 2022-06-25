الامارات | تركي آل الشيخ يطلب من الجماهير ترشيح لاعب مصري وآخر سعودي للعب في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطلب من الجماهير ترشيح لاعب مصري وآخر سعودي للعب في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، إلى إمكانية ضم لاعب من الدوريي المصري وآخر من الدوري السعودي في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وكان ألميريا قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل 2022-2023، اذ من المقرر أن يستهل مشواره في الليغا بصدام قوي أمام ريال مدريد حامل اللقب.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك": "من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافيه من الدوري المصري يكون مفيدًا للدوري الاسباني".

كما نشر عبر حسابه على "تويتر": "من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإٍسباني ومستواه يؤهلة للعب أساسيا؟ أريد إجابات حقيقية من غير ميول أو مزاح".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي.

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