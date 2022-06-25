ما هي نتائج قرعة كأس مصر 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أجريت اليوم السبت، مراسم قرعة دور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.



ويشارك في الدور 16 فريقًا هم: المقاولون العرب وإنبيوكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا زإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي ومصر المقاصة وسموحة ومنتخب السويس وبيراميدز والمصري والأهلي والزمالك.

ويشهد دور الـ16 مشاركة 14 فريقا من الدوري الممتاز و2 من الدرجة الثانية هي كفر الشيخ ومنتخب السويس بعد أن أطاحا بفريقي فاركو وفيوتشر على الترتيب.

يذكر أن النسخة الماضية من كأس مصر 2020-21 شهدت تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على أسوان.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الأحد المقبل في إطار ربع النهائي والفائز يلتقي بتروجت في المربع الذهبي.

نتائج قرعة كأس مصر 2022

الزمالك × الإسماعيلي

المصري × إيسترن كومباني

إنبي × البنك الأهلي

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الأهلي × مصر المقاصة

المقاولون × الجونة

طلائع الجيش × منتخب السويس

سموحة × كفر الشيخ