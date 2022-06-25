المدير الرياضي لبايرن ميونخ يكشف حقيقة المفاوضات مع رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

رد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، البوسني حسن صالح حميديتش، على الأنباء بشأن احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إلى صفوف الفريق البافاري.



وارتبط اسم رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، بالانتقال إلى بايرن ميونخ، في ظل الرغبة الشديدة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالرحيل عن بطل "البوندسليغا" صوب برشلونة.

ونقل فلوريان بليتنبرغ الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس - Sky Sport" عن صالح حميديتش، قوله: "كريستيانو رونالدو لاعب كبير ويتمتع بمسيرة رائعة، ومع ذلك، فإن الأنباء المتعلقة بصفقة محتملة مع بايرن ميونخ ليست صحيحة، هذه الشائعات ليس لها أساس من صحة".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "آس" الإسبانية، عن وجود نية نهائية لدى كريستيانو رونالدو لمغادرة "الشياطين الحمر"، بعد فشل فريقه في عملية التطور المنتظرة.

كما زعمت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رونالدو غير سعيد في "أولد ترافورد" بسبب عدم دخول مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات بقوة حتى الآن، رغم أنه أعلن استعداده للاستمرار مع الفريق.

ورحل عن مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين هذا الصيف، مثل خوان ماتا وجيسي لينغارد وبول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وإدينسون كافاني، دون أن يتم تعويضهم بأي صفقة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة "هذا الأمر جعل رونالدو يخشى استمرار الأوضاع السيئة داخل الفريق في الموسم المقبل".

وأشارت إلى أن "ما ضاعف من قلق رونالدو، قيام المنافسين الكبار للشياطين الحمر مثل مانشستر سيتي وليفربول بإبرام تعاقدات ضخمة مثل إيرلينغ هالاند وداروين نونيز" مقابل سكون تام في "أولد ترافورد".

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو أصيب بالإحباط بسبب عدم تقدم يونايتد في سوق الانتقالات.

يذكر أن رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قاما من يوفنتوس، وبالرغم من الموسم المخيب للآمال للنادي حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد تألق "صاروخ ماديرا" حيث شارك في 38 مباراة وأحرز خلالها 24 هدفا وصنع ثلاثة أخرى.