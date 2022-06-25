شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية تناثر أنباء داخل النادي الأهلي حول تفكير مسئولو القلعة الحمراء في إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين بديلاً له وتم ترشيح أكثر من نجم أهلاوي سابق لخلافته.

وذهب أصحاب هذه الأنباء إلى أن الإدارة الأهلاوية تُفكر في الإستعانة بسيد عبد الحفيظ في شركة كرة القدم على أن يتم تعيين أحد أبناء الأهلي في منصب مدير الكرة وتم ترشيح أكثر من لاعب سابق بالنادي لهذا المنصب ومنهم محمد فضل.

في هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي لم تُفكر في هذا الأمر من قريب أو بعيد ، موضحاً أن سيد عبد الحفيظ باق في منصبه لأنه لم يُقصّر في الدور المطلوب منه طوال السنوات الماضية على حد رؤية الأدارة الأهلاوية.

وشدد المصدر على أن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة يؤيدون فكرة بقاء عبد الحفيظ وهو نفس وجهة نظر شركة كرة القدم بالنادي التى يترأسها ياسين منصور.

وكشف المصدر عن عدم رغبة الجميع في النادي إجراء تغييرات في منصب مدير الكرة الفترة المقبلة ، مُشيراً إلى أن التغيير سيكون على الصعيد الفني فقط من خلال تعيين مدير فني أجنبي سيتم الإعلان عنه الأيام القليلة المقبلة لخلافة بيتسو موسيماني الذي تم فسخ عقده مؤخراً.

ويدخل الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غداً ، الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.