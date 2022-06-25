شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عودة طارق حامد للتدريبات لحين الانتهاء من التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك عودة طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق لحين الانتهاء من التحقيق الذى يخضع له اللاعب، للتأكد من حقيقة خضوعه للتأهيل من الإصابة فى إسبانيا.

ويتمسك مسئولو الزمالك بمعرفة الحقيقة وراء سفر طارق حامد لإسبانبا لأكثر من 50 يومًا بداعى التأهيل من إصابة فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين اللاعب والإدارة.

وعقد طارق حامد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، وأخبره بآخر تطورات الإصابة مع عرض تقرير كامل عن كل ما دار خلال الفترة الماضية لعرضه على طبيب الفريق لرؤيته بشكل كامل.

ويبذل بعض الوسطاء محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد تعاقد طارق حامد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.