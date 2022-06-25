شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يرفع الحمل البدنى لفيوتشر قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، الحمل البدني للاعبي الفريق، وذلك استعدادً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث خصص علي ماهر فقرة للتدريبات البدنية المكثفة في صالة الجيم لضمان جاهزية جميع اللاعبين للقاء المرتقب.

ويفتقد فيوتشر لخدمات محمود حمدي حارس مرمى الفريق، في اللقاء المرتقب أمام الطلائع بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن التدريبات الماضية للفريق.

و يستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل، ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

كانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.