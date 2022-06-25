شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الحضرى يسجل رقماً قياسياً فريداً مع الفراعنة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركته فى المباراة الختامية للفراعنة ضد السعودية بمونديال روسيا فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2018.

ودخل المخضرم عصام الحضري الملقب بـ "السد العالي" تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم كأكبر لاعب سناً يشارك فى نهائيات البطولة.

أصبح الحضرى أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم (45 عامًا و161 يومًا) ليكسر رقم الكولومبي "فريد موندراجون" فى مونديال البرازيل (43 عامًا و3 أيام).

وتألق الحضري فى صفوف المنتخب الوطنى خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وتصدي لضربة جزاء فهد المولد خلال مواجهة منتخب مصر ومنتخب السعودية بالدور الأول، حيث أنقذ الأسطورة عصام الحضرى، شباك منتخب مصر من ضربة جزاء نفذها السعودى فهد المولد فى الدقيقة 41.

وسدد المولد الكرة بقوة بالغة فى منتصف المرمى لكن الحارس المخضرم نجح فى إنقاذ ضربة الجزاء ببراعة، وكانت النتيجة حينها تظهر تقدم مصر بهدف للاشىء عن طريق محمد صلاح، إلا أن المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف.

وحطم السد العالى، الذي بلغ عمره 45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما، الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وحقق عصام الحضري إنجازا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة السعودي المهاجم السعودي فهد مساعد المولد من علامة الجزاء، في مباراة منتخب بلادهما ضمن الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات، ضمن بطولة كأس العالم 2018

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط فى دورى الدرجة الثانية، وكان عاملا أساسيا فى صعود ناديه إلى دورى الدرجة الأولى قبل أن يستقطبه الأهلى موسم 1996.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

صنع الحضري تاريخه الأكبر مع الأهلي نادي القرن الأفريقي، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التي يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدوري المصري بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.