شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل محمود علاء وصعوبة لحاقه بمباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي الخاص الذى حدده له الجهاز الطبي من أجل التعافي من الإصابة التى تعرض لها منذ كان موجودًا فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز كوريا بنتيجة 4 / 1.

ويعانى محمود علاء من إصابة عبارة عن تمزق فى أوتار الأنكل، ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة.

وتضاءلت فرص لحاق محمود علاء بمواجهة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا، خاصة إن لم ينته من البرنامج التأهيلى.

فيما يواصل الثنائى محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي المخصص لهما خلال الفترة الحالية، وخاض محمد عبد الغني حصة تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وبعدها استكمل التدريبات بصالة الجيمانزيوم، وفقا للبرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوي كاحل القدم، واكتفي محمد عبد الشافي بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.