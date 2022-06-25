شكرا لقرائتكم خبر عن لسه الأمل موجود.. الزمالك يرفض الاستسلام فى تجديد تعاقد أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك رفع الراية البيضاء فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول، ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بالأمل فى تجديد تعاقد النجم المغربى، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها اللاعب مع زملائه والجماهير وكذلك المسئولين.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك وصول وكيل أعمال أشرف بن شرقى خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح ملف تجديد تعاقده مع النادى الأبيض من جديد، وحسم هذا الملف خاصة فى ظل علم إدارة الزمالك بأن اللاعب لم يوقع لأى نادٍ آخر فى الوقت الحالي، ما يجعل الأمل فى تجديد تعاقده مستمراً.

وصمت أشرف بن شرقى، كثيرًا، ولم يتحدث أو يلمح عن مصيره مع القلعة البيضاء فى ظل انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، رغم كثرة الأخبار حول هذا الأمر ما بين رغبة اللاعب فى البقاء وتجديد تعاقده، أو تلقيه عروضًا خارجية للرحيل وتوقيعه لأحد الأندية الخارجية، أو توقيعه للنادى الأهلى مؤخرًا.

وبعد الصمت الطويل لـ بن شرقى، أطلق رسالة موجهة لجماهير الزمالك، ولكنها رسالة غامضة لم تفصح عن شىء، ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية صورته فى تدريب الفريق الأبيض وعلق قائلا، "ولكم مكانة خاصة فى قلبي والله شاهد على ما أقول".

أشرف بن شرقى لم يكشف الغرض من تلك التدوينة في هذا التوقيت، الأمر الذى يفتح باب التكهنات، ما بين موافقة اللاعب على العرض الجديد المقدم من نادى الزمالك من أجل تجديد تعاقده، وبالتالى سيستمر اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء، حبا فى الكيان وجماهيره، أو أن بن شرقى قرر الرحيل وبعث رسالة وداع لجماهير الزمالك، مثلما سبق وفعل التونسى فرجانى ساسى الذى حرص على توديع جمهور الزمالك قبل رحيله في نهاية الموسم الماضى.