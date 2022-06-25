شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد ذكريات أجمل 3 أهداف فى شباك الأهلى قبل مواجهة الغد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد نادى بيراميدز ذكريات أمتع ثلاثة أهداف سجلت فى شباك الأهلى، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز مقطع فيديو لثلاثة أهداف سُجلت عن طريق "إبراهيم عادل، وعبد الله السعيد، وكينو" فى شباك الأهلى، معلقًا عليها: "من هو صاحب أجمل هدف سجلناه فى شباك الأهلى".

من جهته منح اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، قبل مواجهة النادي الأهلي في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته القديمة.