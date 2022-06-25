شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد ذكريات أجمل 3 أهداف فى شباك الأهلى قبل مواجهة الغد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعاد نادى بيراميدز ذكريات أمتع ثلاثة أهداف سجلت فى شباك الأهلى، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات كأس مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز مقطع فيديو لثلاثة أهداف سُجلت عن طريق "إبراهيم عادل، وعبد الله السعيد، وكينو" فى شباك الأهلى، معلقًا عليها: "من هو صاحب أجمل هدف سجلناه فى شباك الأهلى".
وقرر المدير الفني اليوناني الاكتفاء بمران وحيد اليوم، السبت، بملعب النادي بالدفاع الجوي، بهدف زيادة التركيز النفسي والجاهزية والفعالية الهجومية لكل اللاعبين، ويلي المران الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة.
فى سياق متصل، تضاءلت فرص إبراهيم عادل نجم هجوم بيراميدز، في اللحاق بمواجهة فريقه أمام الأهلي، وتعرض ابراهيم عادل لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه لإيسترن كومباني أمس، والتي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة، فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.
في الوقت الذي يستعيد بيراميدز خدمات عمر جابر أمام الأهلى بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أحد التدريبات وأبعدته عن مواجهة ايسترن كومباني الماضية.