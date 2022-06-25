شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع كارلوس كيروش لخلافة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن منصبه كمدير فني لفريق الأهلي، ارتبط اسم وصيف دوري أبطال أفريقيا بالعديد من المدربين العالميين.

البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، كان أحد أبرز الأسماء التي ارتبط بها الأهلي مؤخراً، ويتولى حالياً سامى قمصان المدرب العام فى جهاز موسيماني منصب المدير الفني للفريق بشكل مؤقت.

وبعد تجربة ناجحة مع منتخب مصر وقيادته لنصف نهائي كأس العرب ونهائي كأس أمم أفريقيا 2022 والمرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم، رحل البرتغالي كارلوس كيروش (59 عاماً) فى مارس الماضي عن تدريب الفراعنة بسبب خلافات مع مسؤولي اتحاد الكرة.

وظهر اسم كيروش كمدرب محتمل للأهلين بعدما نشرت صحيفة "شهروند" الإيرانية أن هناك مفاوضات بالفعل بين النادى الأهلى والمدرب للعودة إلى مصر، ولكن عن طريق وصيف القارة الأفريقية.

وكشف مصدر فى الأهلى أن ناديه رفض التعاقد مع كيروش لأنه يجيد العمل فى المنتخبات وليس الأندية. ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت فى 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.