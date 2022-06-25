شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة السريعة للتدريبات.. على معلول يدخل حسابات الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدولي التونسي على معلول، ظهير أيسر فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى حسابات الجهاز الفني الفريق فى مباراة بيراميدز غداً فى كأس مصر، رغم أن الجهاز الطبي سبق وأكد أن اللاعب يحتاج أسبوعاً للتعافى من إصابته الأخيرة، ما يُعنى غيابه عن مباراة بيراميدز.

الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين فى الأهلي، والذي تواجد فى تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية، كشف قبل ساعات من لقاء غزل المحلة الذى أقيم الأربعاء الماضي أن معلول يحتاج أسبوعاً للتعافى من الإصابة التى تعرض لها، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية اليسرى.

وغاب الدولي التونسي عن مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري التى أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، وتوقع الجميع أن يواصل معلول الغياب عن الأهلي فى مباراة بيراميدز غداً فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر أيضاً وفقاً لتصريحات أسامة مصطفى.

لكن معلول فاجأ الجميع وشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي أمس، الجمعة، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الأيام الماضية وتعافى من الإصابة.

وبذلك بات من المتوقع أن يعود على معلول للمشاركة مع الأهلي فى مباراة بيراميدز غداً، لاسيما أن البديل محمود وحيد لم يقدم أى مردود جيد خلال مشاركته الأخيرة.

وعاد الدكتور أحمد أبوعلبة طبيب الأهلي لتدريبات الفريق أمس بعدما غاب عنها وعن مباراة غزل الحلة بسبب تواجده مع أكرم توفيق لاعب الفريق في النمسا لعرض الأخير على الخبير النمساوي "فينك" الذي سبق وأجرى له جراحة الرباط الصليبي قبل 6 أشهر تقريباً.