شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الـ23 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز غداً الأحد بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى، فيما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا، والأهلى مع سموحة فى نفس الجولة.

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 23 للمسابقة

الزمالك 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 44 نقطة من 19 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 22 مباراة

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة



جدول ترتيب الدورى المصرى

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.