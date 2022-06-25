الامارات | تونس تحتضن المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتضن المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار قصر السعيد في تونس يوم غد الاحد، المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التاسعة والعشرين، وذلك في أولى الجولات العربية لأجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2022.

وتقام سلسلة سباقات الحدث العالمي المرموق باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم، كما يشرف على تنظيمه في 15 دولة حول العالم اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وسعادة فيصل الرحماني مشرف عام السباقات.

ويشهد السباق الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 20 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس المعروفة بتقاليدها العريقة في تربية الخيول الذين نجحوا في صناعة قصص أبطال تألقوا عالمياً، وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل ونخبة الخيول من الوطن العربي.

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول هي: ( عراق ،المرتجز ، إزمير ، جسور العرب ، جياب السعد ، جساس السلام ، خدام ، فور جوهيل شيكو ، أزهار تومينا ، إيفواري ، خيام الايمان ، نفاح ، استمارة ، أسماء تورات ، لخضر ، لحن الكروان ، ليمار قريش ، لاس فيغاس ، لاقطا، كيرويال).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news