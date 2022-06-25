الامارات | "دراجات" الإمارات تحقق 24 ميدالية آسيوية وعربية وخليجية في 40 يوما (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "دراجات" الإمارات تحقق 24 ميدالية آسيوية وعربية وخليجية في 40 يوما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى الإمارات بعثة منتخب الدراجات عقب مشاركته الناجحة في البطولة الآسيوية للمضمار بنيودلهي وتحقيق ميدالية ذهبية عن طريق بطل الدراجات يوسف ميرزا، الذي رفع رصيده في ذهبيات آسيا إلى 3 ميداليات ببطولة المضمار على مستوى القارة.

وكان في استقبال بعثة الدراجات الأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة عبد العزيز الحصان، وغانم السعيدي المدير المالي وأحمد المطيوعي مستشار رئيس الاتحاد رئيس لجنة التسويق باتحاد الدراجات.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، سعادته بما تحقق من إنجازات للدراجات الإماراتية على مدار موسم كامل، وتوجه بالشكر إلى كافة الدراجين مشيراً إلى أنه الأن أصبح هناك جيل ذهبي بقيادة يوسف ميرزا، صانع الفرحة الآسيوية وما يضمه باقي منتخب النجوم، إضافة إلى جيل صاعد يضم نخبة من الدراجين سيكون لهم مستقبل كبير وقادرين على حمل رايه المنافسة.

وقال بوعصيبه، لـ "الإمارات اليوم": "كان الهدف الرئيسي في بداية الموسم هو إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في مختلف البطولات والنتيجة مرضية بشكل كبير بداية من طواف صلالة والبطولات العربية ودورة الألعاب الخليجية وختامها بالذهبية الآسيوية، وسيبدأ المنتخب الأن بالإعداد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي بتركيا".

ومن جانبها أشادت رئيسة بعثة منتخب الدراجات عضو مجلس إدارة الاتحاد خلود الظاهري، بما تحقق من إنجاز قاري وأشارت إلى أن 5 دراجين من الإمارات استطاعوا مجاراة نجوم آسيا ومنتخبات قوية مثل اليابان وكوريا وغيرها من المنتخبات الكبيرة والعودة بذهبية وبمستوى رائع للبطلة هدى حسين بالتأكيد إنجاز كبير يحسب لمنتخبنا الذهبي.

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