الامارات | انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي يقرب آرسنال من أهم أحلامه

شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي يقرب آرسنال من أهم أحلامه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن آرسنال اقترب من إتمام صفقة البرازيلي غابرييل خيسوس خلال فترة الانتقالات الحالية.

أوضحت أن نادي مانشستر سيتي، أوشك على التخلي عن مهاجمه البرازيلي والسماح له بالانضمام إلى "المدفعجية".

وتسبب قدوم النرويجي إيرلينغ هالاند، إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف في تضاؤل فرص مشاركة جيسوس بانتظام مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى احتمالية بلوغ قيمة الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني؛ حيث من المتوقع أن ينجزها في غضون 10 أيام فقط.

واقترب النادي اللندني من التوصل لاتفاق نهائي مع بطل البريميرليغ بشأن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

ويعد الدولي البرازيلي الخيار الهجومي الأول للمدرب الإسباني مايكل أرتيتا في سوق الانتقالات، ما دفع آرسنال لفتح خزائنه من أجل ضمه.

وكان آرسنال قد تعاقد مع لاعب الوسط فابيو فييرا من بورتو البرتغالي، أملا في تعزيز قوة الفريق الراغب في العودة من جديد لدوري أبطال أوروبا.

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