رواتب محترفي أفريقيا .. ساديو ماني في المركز الأول ومحمد صلاح الثاني

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية رواتب اللاعبين الأفارقة فى الملاعب الأوربية، وتصدر السنغالى ساديو مانى

وفقا لموقع "3Sports" المهتم بالكرة الإفريقية، فإن السنغالى ساديو مانى يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين الأفارقة حصولًا على راتب أسبوعى.

وتصدر السنغالي ساديو مانى الترتيب براتب 250 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا، وبعده محمد صلاح الذى يحصل على 220 ألف جنيه إسترلينى، وبعده الجزائرى رياض محرز الذى يحصل من مانشستر سيتى 200 ألف إسترلينى.

وبحسب التقرير ، جاء الغانى توماس بارتى، لاعب أرسنال فى المركز الرابع بحصوله على راتب 200 ألف إسترلينى بالتساوى مع محرز، ثم يأتى بعدهم الغانى ديدى أيو براتب أسبوعى 180 ألف جنيه إسترلينى، وحل المغربى أشرف حكيمى سادسا براتب يقدر ب176 ألف جنيه إسترلينى.