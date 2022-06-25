شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو إنبى يهزمون بونفيرادينا الإسبانى بالبطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 14 سنة الفوز على نظيره بونفيرادينا الإسبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى انتهت منذ قليل، ضمن ثالث مباريات الفريق البترولى بمنافسات البطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا فى إسبانيا.

وسجل هدف إنبى الوحيد فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء اللاعب محمد أنس "كوشا".

شهدت المباراة سيطرة كاملة للفريق البترولى على كافة مجرياتها، لينجح الفريق فى شن هجمات عديدة من على الأطراف والعمق ويهدد مرمى بونفيرادينا صاحب البطولة والأرض، أكثر من مرة ولكن سوء التوفيق حال دون إحراز أهداف بشكل مبكر، ومع الدقيقة 33 ينجح اللاعب محمد انس "كوشا" فى مراوغة لاعب بونفيرادينا داخل منطقة الجزاء وينفرد بالمرمى محرزاً هدف إنبى الوحيد فى اللقاء.

بتلك النتيجة ينفرد الفريق البترولى بصداره مجموعته برصيد 7 نقاط ، من ثلاثة مباريات ( فوزين وتعادل ) محرزاً 7 أهداف ولم تتلقى شباكة أى أهداف فيما يأتى فريق بونفيرادينا فىالمركز الثانى برصيد 6 نقاط وفى المركز الثالث فريق ديبورتيفو لاكوروني برصيد نقطة واحدة وفى الأخير أتليتكو بيمبيبري بدون رصيد .