شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هدف حسام حسن يتسبب فى واقعة غريبة بمباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى والزمالك رقم 77 انسحاب الفارس الأبيض اعتراضاً على هدف حسام حسن مهاجم الأهلى بداعى التسلل، فى اللقاء الذى أقيم فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 1996.

الزمالك اعترض على إدارة الحكم قدرى عبد العظيم للمباراة، ودخل الفريقان المباراة ولهما نفس عدد النقاط 66 لكل منهما، تقدم الأهلى فى الدقيقة 67 عن طريق نجمه الغانى أحمد فيليكس، وأضاف حسام حسن الهدف الثانى قبل النهاية بخمس دقائق، لينسحب الزمالك من اللقاء ويتم احتساب الفوز لصالح الأهلى، وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه.

تشكيل الأهلى فى مباراة القمة 77 بقيادة الألمانى راينر هولمان جاء مكونا من:

أحمد شوبير "كابتن الفريق" لحراسة المرمى، محمود أبوالدهب، مشير حنفى، محمد يوسف لخط الدفاع، إبراهيم حسن، ياسر ريان ظهيري جنب، مجدى طلبة، هادى خشبة ،أسامة عرابي لوسط الملعب، والغاني أحمد فيلكيس، وحسام حسن لخط الهجوم.

وأجرى الأهلي تغييرين الأول مبكرا فى الدقيقة "25" حيث حل هشام حنفى محل مجدى طلبة المصاب، وفى الشوط الثانى دفع بالموهوب وليد صلاح الدين بديلا لفيلكس أبواجى.

بينما كان تشكيل الزمالك في القمة 77 بقيادة أحمد رفعت مكونا من :

نادر السيد لحراسة المرمى، أشرف قاسم، مدحت عبدالهادي، نبيل محمود لخط الدفاع، حسين عبداللطيف، عصام مرعى ظهيري جنب، عفت نصار، إسماعيل يوسف "كابتن الفريق"، خالد الغندور لوسط الملعب، حازم إمام، أيمن منصور لخط الهجوم.

وفى بداية الشوط الثاني دفع بالجزائري قاسى سعيد بديلا لخالد الغندور، ثم بأسامة نبيه بديلا لمدحت عبدالهادي في الدقيقة 61، وأحمد الكأس بديلا لحازم إمام في الدقيقة 65.