شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية يخسر من البرتغال 2-1 فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب كرة اليد الشاطئية من نظيره البرتغالى بنتيجة 2 / 1 فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى اليونان من التاسع إلى السادس عشر.

ونجح منتخب كرة اليد الشاطئية فى الفوز بأول مواجهات تحديد المراكز على بورتريكو بنتيجة 2/0 قبل الخسارة من الإكوادور فى الفترة المسائية أمس الأول، ليعود ويفوز على نيوزيلندا بنتيجة 2/0 أمس لينافس على المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

وخسر منتخب مصر جميع لقاءاته فى الدور الأول أمام النرويج والدنمارك وإيران.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مديرا فنيا وإسلام صابر مدربا عاما والدكتور على الشناوى مديرا إداريا والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغ