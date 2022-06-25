شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية أمام البرتغال لتحديد مراكز بطولة العالم (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب كرة اليد الشاطئية نظيره البرتغالى، اليوم السبت فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى اليونان من التاسع إلى السادس عشر، و نجح منتخب كرة اليد الشاطئية فى الفوز بأول مواجهات تحديد المراكز على بورتريكو بنتيجة 2/0 قبل الخسارة من الأكوادور فو الفترة المسائية أول أمس ، لينجح فى الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 2/0 أمس. (تحديث)

وخسر منتخب مصر جميع لقاءاته فى الدور الأول أمام النرويج و الدنمارك وإيران.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مديرا فنيا وإسلام صابر مدربا عاما والدكتور على الشناوى مديرا إداريا والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغ