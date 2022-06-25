شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس الدفع بـ زياد طارق فى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس سامى قمصان، المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى، الدفع بزياد طارق لاعب الفريق الشاب فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز بكأس مصر بعد الأداء المتميز الذى قدمه اللاعب فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري، واستطاع زياد طارق بلمسة ساحرة فك التكتل الدفاعى لغزل المحلةن وإهداء تمرير ساحرة لمحمد شريف الذى سجل منها هدف الفوز فى الوقت القاتل.

ويميل سامى قمصان للاستفادة من الرغبة العارمة لشباب الأهلى فى إثبات أنفسهم مع الفريق الأول، فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أغلب اللاعبين الدوليين فى صفوف المارد الأحمر بهذه المرحلة الحرجة من عمر المنافسات المحلية، فضلا عن الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أكثر من لاعب مميز.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، ضمن التحضير لمباراته ضد بيراميدز غدا الأحد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد لفنادق للمبيت به استعدادا لهذه المواجهة الصعبة فى مشوار الفريق الأحمر.

ويعكف الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة سامي قمصان على تجهيز لاعبيه فنيا وخططيا والاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين وإمكانية لحاق أيا منهم بمباراة الغد في ظل حاجته لجهود كل اللاعبين.