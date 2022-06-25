شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد.. فيتوريا "مطلب الجميع" والمقابل المالى يُبعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتفق مسئولو النادي الأهلي على مدرب أجنبي خلال المفاوضات الأخيرة مع عدد كبير من المدربين الأجانب قدر اتفاقهم على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لأكثر من نادٍ أوروبى، أبرزهم بنفيكا البرتغالي.

الجميع فى الأهلي تقريباً لديهم اتفاق تام على فيتوريا، فهو يمتلك جميع الشروط التى يرغب النادي فى توافرها فى مدرب الفريق الجديد، من خبرات طويلة وشخصية قوية وفكر خططي وقدرة على التعامل مع فريق يضم نجوما كبيرة وكثيرة، وغيرها من مواصفات المدرب الذى يحتاجه الأهلي الفترة المقبلة.

الأزمة الوحيدة فى التفاوض مع فيتوريا هى طلباته المالية، فقد أصر المدرب البرتغالي الشهير على تقاضي 3 ملايين و800 ألف يورو له ولجهازه المعاون الذى يضم 3 مدربين، فى حين توقف عرض الأهلي عند 2 مليون و500 ألف يورو، وهذا أكبر مبلغ رصده المارد الأحمر للتعاقد مع مدرب جديد.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع أكثر من مدرب أجنبي لخلافة بيتسو موسيماني الذى تم فسخ العقد معه الاثنين قبل الماضي بالتراضي.

وعكس ما تردد خلال الساعات الماضية بأن الأهلي توصل لاتفاق مع فيتوريا، قال مصدر في الأهلي، إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فالمسافة مازالت بعيدة للغاية فى التفاوض بين الأهلي وبين المدرب البرتغالي.

ويقود سامي قمصان حالياً مسئولية تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد ، ويستعد الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة فى ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.