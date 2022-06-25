شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير محمد فوزى من موقعة الإسماعيلى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غاب محمد فوزي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن المران الجماعي لفريقه بسبب تعرضه للإصابة بكدمة فى اليد.

ويعد فوزي الحارس الأساسي للدراويش فى هذا الموسم، بعدما لعب 16 مباراة بينها لقاء وحيد فى كأس مصر بواقع 1425 دقيقة.

فى سياق آخر، يمثل الإدارى أشرف عبد الكريم النادي الإسماعيلي خلال قرعة مراسم دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها اليوم، السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الدراويش قد صعد إلى هذا الدور بعد الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح 5 / 4 التى أقيمت يوم 12 مارس الماضي على ملعبه بالإسماعيلية.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحكتم الفريقين إلي ركلات الترجيح، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم بينما أهدر محمد الشامي.

ويتواجد فى هذا الدور مع الإسماعيلي كلا من المصري والمقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة وسيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وطلائع الجيش والبنك الأهلي وإيسترن كومباني ومصر المقاصة وسموحة وبيراميدز والزمالك والأهلي.