شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بنادى إنبى للموسم الرياضى 2023/2022.

يأتى ذلك بعد مناقشة لجنة الكرة برئاسة الشريعى وعضوية شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول وطارق عبدالله المدرب العام للفريق الأول ، ومحمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين، لبحث وإختيار أفضل العناصر والكفاءات الفنية لقيادة فرق القطاع للموسم الجديد.

بالإضافة إلى بحث احتياجات فرق القطاع وتطور المستوى والأداء بجانب تفريغ عدد كبير من اللاعبين الموهوبين للمنتخبات الوطنية والفريق الأول بنادى إنبى خلال الموسم القادم، لتقوم اللجنة بعد مناقشتها بصفتها الفنية بتقديمها لمجلس ادارة النادي ليتم اعتمادها.

من ناحية أخرى شهد الموسم الجاري من الدوري العام، احتساب العديد من ركلات الجزاء بعد مرور 22 جولة حتى الآن باستثناء بعض المباريات المؤجلة، حيث بلغ عدد ركلات الجزاء التي تم احتسابها 101 ركلة جزاء.

وكان فريق إنبي هو صاحب النصيب الأكبر من الركلات التي تم احتسابها هذا الموسم برصيد 9 ضربات، تصدر بهما قائمة أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء.