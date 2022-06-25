ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، النسخة التي تنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل.



وتوج الوداد المغربي بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين دون رد، في نهائي أقيم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال الكاف في بيان رسمي إن فترة تسجيل اللاعبين تمتد بين يومي 1 و15 أغسطس/ آب المقبل، قبل أقل من شهر على انطلاقة الدور التمهيدي الأول (دور الـ64).

يقام الدور التمهيدي الأول ذهابا بين يومي 9 و11 سبتمبر، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

ذهاب دور الـ32 يقام بين يومي 7 و9 أكتوبر/ تشرين أول، والإياب بين يومي 14 و16 من نفس الشهر.

فترة القيد الثانية تمتد على مدار شهر يناير/ كانون ثان 2023، حسب تقرير الكاف.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في 10 و11 فبراير/ شباط، والجولة الثانية في 17 و18، والثالثة يومي 24 و25 من نفس الشهر.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا تقام يومي 7 و8 مارس/ آذار، والخامسة في 17 و18 مارس، والجولة الختامية في 31 مارس و1 أبريل/ نيسان.

مباريات ذهاب ربع النهائي تقام في 21 و22 أبريل، والعودة في 28 و29 من نفس الشهر.

ذهاب نصف النهائي يقام على مدار يومي 12 و13 مايو/ آيار، بينما العودة في 19 و20 من نفس الشهر.

الدور النهائي يقام بين يومي 2 و11 يونيو/ حزيران، وهو من مباراة واحدة حتى الآن.