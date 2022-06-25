أمر غير أخلاقي .. كيروش يفتح النار على «وليد العطار» واتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - فتح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، النار على وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجبلاية بسبب مستحقاته.

وبحسب مصراوي فإن الاتحاد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش بسبب عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على المدير الفني البرتغالي.

وقال كيروش في تصريحات عبر نفس المصدر قال :"لا أظن أن وليد العطار هو نفس الشخص الذي تناولت معه العشاء، عار عليك أن تتصرف بهذا الشكل، كيف تسيء إلي بهذا القرار الأحادي بعد أن جلستنا الأخيرة".

وأضاف :"يبدو أن لديك أكثر من وجه، واحد يظهر أمامنا والآخر خلفنا عندما نغادر".

وواصل كيروش :"أنت تعرف وكذلك رئيس الاتحاد والأعضاء أنني ليس لي علاقة بهذا العقوبة، عقوبة كاف التي خصمها اتحاد الكرة من مستحقات كيروش ليرسل له 23 الف جنيه فقط".

وأكمل :"كل المنتخب يشهد أننا تغيبنا عن المؤتمر الصحفي بسبب خطأ كاف والأمن والشرطة".

وتابع :"خصم هذا المبلغ من مستحقاتي أمر غير أخلاقي، عار عليك يا وليد (وليد العطار)، أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدكم أنني سأقاتل ضد هذا القرار المسيء وغير العادل".