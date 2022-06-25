شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الاتحاد يحصد آخر ألقابه الكروية على حساب الأهلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً مهماً على الأهلى بهدف دون رد ليعلن تتويج بكأس مصر للمرة السادسة فى تاريخه، فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 1976، وتعد هذه البطولة هى آخر ألقاب الاتحاد حتى الآن.

سجل هدف زعيم الثغر طلعت يوسف فى الدقيقة "62" واحتسبه الحكم الإيطالى بريكاردو، رغم خلع حذاء طلعت يوسف أثناء تسديد الكرة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الأهلى.

وتوج الاتحاد للمرة الثالثة على حساب الأهلى حيث سبق وهزمه فى النهائى قبلها بنصف قرن "1926" محققا لقبه الأول، والثانية قبل ثلاثة أعوام، وبالتحديد عام "1973" وكانت المرة الخامسة.

وكان الاتحاد قد توج مرتين على حساب الزمالك أعوام "1948، 1963"، وقبلهما عام "1936" على حساب السكة الحديد.

تشكيل الاتحاد المتوج كان يتكون من: حسن عرابى، محيى عثمان،محمد إبراهيم المزاتى" بوبو"، أحمد خليل "زهرة"، سيد كروان، عبدالرحيم يونس شحاتة "شحتة السكندرى"، طلعت يوسف (فتحى حمودة)، فكرى مرسى، عادل البابلى، رزق نصار، عبدالفتاح الجارم (وحيد حسن).

تشكيل الأهلى كان يتكون من: إكرامى الشحات، أحمد عبدالباقى، حسن حمدى، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبدالحليم (طاهر الشيخ)، عبدالمنعم مصطفى "شطة"، مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، جمال عبدالعظيم (محسن صالح).

الاتحاد السكندرى هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الأهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلى صاحب السجل التاريخى فى عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 37 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثانى فى البطولة نفسها بـ 15 مرة

الزمالك يأتى فى المركز الثانى من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا للبطل 13 مرة.