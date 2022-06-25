شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة اليوم.. هل يقع الأهلى فى مواجهة الزمالك بدور الـ16 بكأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اتحاد الكرة، فى الواحدة ظهر اليوم السبت، قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، وتقام القرعة بطريقة غير موجهة ما يفتح الباب أمام أى صدام نارى وعلى رأسه فريقا الأهلى والزمالك.

الأندية المشاركة فى قرعة كأس مصر

يشارك بهذا الدور 16 فريقًا هى: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثاني، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلي في تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

الاهلى يواجه بيراميدز.. والزمالك صعد للنهائى

ولا تزال النسخة الماضية من كأس مصر قائمة حيث تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساءغد الأحد باستاد القاهرة الدولى. فى حين يقام النهائي 21 يوليو المقبل، وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لهذا الدور عقب تغلبه على أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.